إيران تدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني

طهران – سانا:

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف مساء أمس، ضرورة تضافر الجهود الإسلامية لمواجهة الجرائم الصهيونية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار رئيسي خلال الاتصال وفق وكالة الأنباء الإيرانية، إلى الجرائم الصهيونية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية لمواجهتها.

وفي السياق ذاته، دعا وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والموريتاني محمد سالم ولد مرزوق خلال اتصال هاتفي، إلى اتخاذ إجراء منسجم من قبل الدول الإسلامية لمواجهة الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

وناقش وزيرا الخارجية الإيراني والموريتاني موضوع عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، نظراً لرئاسة موريتانيا الحالية للمنظمة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة، ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراء من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه الأعمال العدوانية على المقدسات الإسلامية.