استشهاد 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشرقي

استشهد 6 مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين.

واستشهد في السابع عشر من شهر شباط الماضي ثلاثة وخمسون مواطناً، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.