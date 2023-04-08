8-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

استشهاد 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشرقي

بشار المحمد

حمص-سانا:

استشهد 6 مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين.

واستشهد في السابع عشر من شهر شباط الماضي ثلاثة وخمسون مواطناً، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

 31 total views

اقرأ أيضاً

أضغاث أحلام

yazan

الشكوى في الأسواق تفضح “حكي” حماة المستهلك.. والغلاء يُجرد الموائد الرمضانية من زينتها!

غسان فطوم

رؤية جديدة للمفاهيم السردية في بنية القصة القصيرة جداً

جمان بركات