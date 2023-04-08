تغيير في إدارة نادي حطين والاستقرار مطلوب

اللاذقية- خالد جطل

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية على استقالة حسام الدهني من رئاسة نادي حطين، وكلفت زياد علي صيطوف بمهمة تسيير أمور إدارة النادي على أن ببقى بقية أعضاء الإدارة دون تغيير.

رئيس تنفيذية اللاذقية، بسام زراوند، أكد لـ “البعث” أن استقالة الدهني جاءت لأسباب قاهرة، متمنياً التوفيق لنادي حطين مع الإدارة القديمة الجديدة.

وطالب زراوند من كوادر النادي في القادمات من الأيام الالتفاف حول النادي ودعمه ليواصل مشواره الرياضي والاجتماعي والثقافي.

يذكر أن نادي حطين يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار الإداري فخلال أقل من عام واحد تولت ثلاث شخصيات رئاسة النادي هم المهندس أحمد السيد والأستاذ محمد يوسف والأستاذ حسام الدهني، ما انعكس على معظم فرق النادي وبمختلف الألعاب ليضاف ذلك للضعف المادي بسبب قلة الاستثمارات بالنادي وإبتعاد الداعمين ورجال الأعمال.

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