سفن من الأسطول الشمالي الروسي تجري تدريبات في البحر الأحمر

نفذت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي مؤلفة من الفرقاطة “أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف”، وناقلة البحر المتوسط “كاما”، تدريبات تحاكي عمليات إنقاذ في البحر الأحمر.

وحسب سبوتنيك تضمنت التدريبات تلقي السفن الروسية إشارة من سفينة تعرضت لحادث وطلب طاقمها المساعدة، حيث أقلعت مروحية البحث والإنقاذ “كا 52” من الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف” لمراقبة الوضع والعثور على الطاقم.

وتم بعد ذلك إنزال القوارب عالية السرعة إلى الماء لإنقاذ البحارة، فيما عملت أطقم مفارز الإنقاذ على رفع السفينة المنكوبة عن سطح البحر، وتقديم الإسعافات الأولية للبحارة الذين تم إنقاذهم.

يذكر أن الفرقاطة “أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف” تقوم برحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.