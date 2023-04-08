كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح غواصة مسيّرة استراتيجية هجومية

بيونغ يانغ – سانا:

أجرت كوريا الديمقراطية الشعبية بنجاح اختباراً لسلاح استراتيجي خلال الشهر الجاري، وهي غواصات مسيرة هجومية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية في بيان أن معهد الأبحاث والعلوم الدفاعي الوطني في كوريا الديمقراطية الشعبية أجرى في الفترة من 4 إلى 7 نيسان الجاري اختباراً لنظام أسلحة استراتيجي تحت الماء.

وأضاف البيان إن اختبارات الغواصة المسيرة الهجومية (هايل 2) بدأت في ميناء كاجين في 4 نيسان، وقد قطعت المسيرة المائية 1000 كيلومتر تحت الماء ووصلت إلى ميناء ريونغ في 7 من الشهر ذاته إلى موقع الهدف المحاكي، حيث انفجر الرأس الحربي التجريبي تحت الماء.

وتابعت الوكالة أن الاختبارات أكدت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة.