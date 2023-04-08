لقاء خدمي لأهالي الريف الجنوبي في حماة

حماة – البعث أونلاين:

خلال اللقاء الخدمي الذي جمع محافظ حماة والمدراء وأعضاء المكتب التنفيذي، مع أهالي الريف الجنوبي للمحافظة من بلدات و بلديات بسيرين والخالدية ومعرين الجبل وعوى العاصي وتومين وتقسيس وبراق وتل قرطل وجرنية العاصي وجرجيسة، وجه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة مديرو القطاعات الخدمية إلى متابعة جميع المطالب التي تم عرضها، و معالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة وحسب الأولويات.

حيث تركزت مجمل مطالبهم حول الواقع الخدمي لا سيما من ناحية وضع الكهرباء والصرف الصحي وشق طرق زراعية، بالإضافة لتأمين مساعدات إغاثية وزيادة الإهتمام بالواقع الزراعي وتأمين المحروقات والأسمدة.

كذلك أكد المحافظ على ضرورة إعداد دراسات المشاريع الخدمية ليتم تنفيذها خلال العام الحالي، حسب الأولوية والأهمية للمشاريع.

بدورهم أجاب مديرو القطاعات الخدمية العامة على المطالب التي تم طرحها كل في مجال عمله، موضحين واقع العمل و العقبات التي تعترضهم في تنفيذ المشاريع و سبل تذليلها.

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