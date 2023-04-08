هزتين بقوة 4.1 درجات تضربان جنوب إيران وجنوب تركيا

طهران – أنقرة – سانا:

ضربت هزه أرضية بلغت شدتها 4.1 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم بلدة تخت التابعة لمدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله في بيان اليوم: “إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض”.

ولم ترد تقارير لغاية الآن عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهزة.

وكانت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت الثلاثاء الماضي منطقة فارياب جنوب شرق إيران دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية.