هزتين بقوة 4.1 درجات تضربان جنوب إيران وجنوب تركيا
طهران – أنقرة – سانا:
ضربت هزه أرضية بلغت شدتها 4.1 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم بلدة تخت التابعة لمدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله في بيان اليوم: “إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض”.
ولم ترد تقارير لغاية الآن عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهزة.
وكانت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت الثلاثاء الماضي منطقة فارياب جنوب شرق إيران دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
كذلك، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب تركيا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد عبر موقعها الإلكتروني: إن مركز الهزة كان بمنطقة غوكصون بولاية قهرمان مرعش، وعمق 16.36 كيلومتراً، دون أن تخلف أضراراً.
وفي السادس من شباط الماضي ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة الآلاف، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.
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