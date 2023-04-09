9-أبريل-2023

جريدة البعث

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دفاعاتنا الجوّية تتصدّى لعدوانٍ إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية

بشار المحمد

دمشق – سانا:

تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لعدوانٍ إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في المنطقة الجنوبية، وأسقطت بعض صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه ؤحوالي الساعة الخامسة  من صباح اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعددٍ من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية”، مضيفاً: إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها..وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

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