سفينة صينية محمّلة بمساكن مسبقة الصنع تؤم مرفأ اللاذقية

اللاذقية – آلاء حبيب – ربا حسين:

وصلت صباح اليوم إلى مرفأ اللاذقية السفينة الصينية LADY MIA محمّلة بمساكن مسبقة الصنع للمتضررين بسبب الزلزال، مقدّمة من جمهورية الصين الشعبية، وكان في استقبال السفينة الدكتور موفق الصّوفي، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الإجتماعية والدفاع المدني، والدكتور معلا إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والصناعة.

وأوضحا في تصريح صحفي أنّ السفنية محمّلة بمساكن بديلة في 57 صندوق، كل واحدٍ يحوي 4 مساكن للذين تضرروا جراء الزلزال، وسيتم نقلها إلى المناطق التي حددتها المحافظة ليتم تركيبها بالسرعة الممكنة.

وبينا أنه بهذه الطريقة يتم نقل المتضررين من مراكز الإيواء لمنازل عادية، وأن هذه الوحدات السكنية أو السكن البديل عددها 225 مسكناً، وبوزن 440 طن ستُسلّم إلى الهلال الأحمر السوري وتوزع للأماكن المحددة لوضعها، متوجهين بالشكر إلى دولة الصين حكومةً وشعباً على مابذلوه منذ اليوم الأول للزلزال، وقيامهم بمد يد العون للشعب السوري وتقديمهم مساعدات إغاثية وصحية.

55 total views