9-أبريل-2023

جريدة البعث

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الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

سيّدة تستعيد لقب أطول شعر “أفرو”

محمد عباس

استعادت السيّدة الأميركية من أصل أفريقي أيفين دوغاس، 47 عاماً، لقبها العالمي لأطول شعر بتسريحة “أفرو” بعد أن وصل طوله الى 125 سنتيمترًا وعرضه 26 سنتيمترًا ومحيطه 165 سنتيمترًا.

وكسرت دوغاس الرقم القياسي للسيدة سيمون ويليامز التي حصلت عليه عام 2020 بعد أن بلغ قياس تسريحة شعرها “الأفرو” الى 122 سنتيمترًا ومحيطه 25 سنتيمترًا.

وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن دوغاس استعادت اللقب الآن بعد أن كانت ويليامز من نيويورك حاصلة عليه.

وقالت دوغاس لموسوعة غينيس: “لقد سئمت من استخدام المواد الكيميائية الخطرة لفرد شعري بشكل دائم. وتم الآن ربط هذه المواد الكيميائية بالسرطان وهناك دعوى قضائية كبيرة مستمرة لذلك أنا سعيد لأنني تركتها منذ سنوات”

 

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