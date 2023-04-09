قصي خولي بعد نهاية مسلسل “وأخيرا”: تجربة فيها الكثير ليُحكى

وجّه الفنان قصي خولي رسالة إلى جمهوره بعد نهاية مسلسل “وأخيراً” عبر “إنستغرام”: “وأخيراً حان موعد الوداع. “واخيراً” تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ 9 أشهر.”

وأضاف: “أهم ما يحكى أنّه بفضل الله أولاً وبفضل متابعتكم ومحبّتكم وإيمانكم بأننا نقدّم شيئاً يحترم ذائقتكم، تصدّر العمل من الحلقة الأولى إلى الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم1 في دول عربية وأجنبية وهذا موثّق.”

وتابع: “عمل أحبّه وأحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من أصغر عامل إلى رأس الهرم. شكراً للشريك الكاتب والمخرج والشركاء والأخوة مؤسسة “الصباح” وكل النجوم والممثلين الكرام والفنيين والعاملين في كل مجالات هذه المهنة العظيمة. وأخيرا شكراً للجمهور الكريم والمحب وشكراً لأهل الصحافة والمهتمين.”

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