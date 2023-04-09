9-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

ممثلون فقدوا وعيهم بكواليس “الزند”

محمد عباس

كشف الفنان باسل حيدر عن الظروف الصعبة التي مر بها أثناء مشاركته في مسلسل” الزند” (إخراج سامر برقاوي وتأليف عمر أبو سعدة، وإنتاج شركة الصباح).

وقال حيدر إن فترة التصوير كانت في شهر آب والطقس حار جدا، ما أدى لفقدان وعي بعض الممثلين، مشيرا إلى أن الخيول لم تسلم أيضاً من موجة الحر.

وأضاف الفنان أن مسلسل “الزند” يحتوي على طريقة جديدة في الإخراج بسورية، حيث استغرق العمل أكثر من 22 يوما، وأخذ المشهد حقه بالكامل.

ولفت إلى أن أول مشهد مثّله أمام الكاميرا كان في السادسة صباحا، وانتهى الثالثة ظهرا، ووصف العوامل التي مروا بها بأنها “طبيعية قاهرة”.

وتابع خلال استضافته في برنامج “14”، الذي تقدمه الفنانة شكران مرتجى، أن النتائج التي حققها العمل كانت مذهلة ومسحت كل التعب والإرهاق.

 

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