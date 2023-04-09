وفاة الفنان فائق عرقسوسي عن عمر 69 عاما

نعت نقابة الفنانين في سورية الفنان فائق عرقسوسي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ال 69 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل من مواليد دمشق عام 1954 وتخرج من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وللراحل، العديد من المسلسلات التلفزيونية ويعتبر من أبرز نجوم سورية والذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية، منها مسلسل “حارة نسيها الزمن”.

كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير “أبو كامل” وشارك أيضا في مسلسل “ما ملكت أيمانكم” بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

كما شارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال السورية أبرزها “مذنبون أبرياء” و”جلد الأفعى” و”بقعة ضوء” و”الولادة من الخاصرة” و”الرحيل إلى الوجه الآخر”، بالإضافة إلى “ومضات من تاريخنا”.

اضافة الى مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

18 total views