إدارة جديدة لنادي النواعير.. ووعود بتأمين استثمارات

حماة- منير الأحمد

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراراً بحلّ إدارة نادي النواعير وتشكيل مجلس إدارة جديد مؤلف من المهندس علي عوض رئيساً للنادي وعضوية كل من: وهبي كردي وفيصل حوايني ومحمد اليونس ومحمد زكدوحة ومحمد كلاس الحلبي وناظم عبد الرزاق وهيثم الجمل ومصطفى رمضان.

رئيسُ النادي الجديد المهندس علي عوض وفي أول تصريح له أكد لـ”البعث” أن ثقة القيادتين السياسية والرياضية والتكليف برئاسة النادي شرف كبير، متمنياً أن تكون الإدارة عند حسن الظن وتتمكن من إعادة النادي إلى مساره الصحيح.

وأشار عوض إلى أن العمل سيتركز في الفترة المقبلة على إعادة تأهيل الفرق والاهتمام بقواعد كافة الألعاب الجماعية مع الاعتماد على مدربين أكفاء للنهوض بالواقع الفني لكافة الألعاب، إضافة للتوجه نحو تأمين استثمارات ومصادر تمويل والتواصل مع المستثمرين لدعم كافة الألعاب مادياً.

وأضاف عوض: لديّ طموحات كبيرة سأسعى لتحقيقها بما يخدم النادي، وتتمثل بإعادة كرة اليد إلى سابق عهدها، ولاسيما أن نادي النواعير هو بالأساس نادٍ عريق بهذه اللعبة، وكان بطل الدوري لسنوات طويلة مع الاهتمام بكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، بالإضافة إلى كرة السلة على اعتبار أن هاتين اللعبتين واجهة النادي.

وأوضح رئيس النادي أن لعبة كرة القدم تحتاج إلى إعادة نظر وبحث عن بدائل والتعاقد مع مدربين خبراء ولاعبين على مستوى عالٍ، لذلك سيكون الاهتمام خلال الفترة المقبلة بإعادة فريق رجال النادي إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.

يُشار إلى أن الرئيس الجديد للنادي كان لاعباً في فريق النواعير لكرة اليد وتدرج بفئات الأشبال والناشئين والشباب منذ عام 1975 ولغاية 1987.

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