13-أبريل-2023

جريدة البعث

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افتتاح المقر الجديد للمعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق

بشار المحمد

افتتحت وزارة الصناعة اليوم المقر الجديد للمعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق ضمن مبنى مديرية الإشراف على التأهيل الفني في مجمع مراكز التدريب المهني بدمشق، بعد تعرض المقر الأساسي للتخريب والتدمير على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عقب التدشين بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء أهمية المقر الجديد للمعهد لاستمرار العملية التدريسية، وتأهيل كوادر شابة متمكنة لرفد سوق العمل بالكفاءات العلمية والأيدي المدربة، متمنياً أن يكون عاماً موفقا للجميع مثمراً بالجهد والاجتهاد، وذلك مع صدور المراسيم التي تتيح وتمكن المعاهد التقانية من التحول لمراكز علمية وقطاعات إنتاجية، وتوفير كل السبل المتاحة للاستعداد للعام الدراسي القادم.

من جهته أشار مدير المعهد المهندس خالد الشلدي إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية لتأهيل المعهد الذي يضم قاعات درسية ومكاتب إدارية، وتأهيل مخبر كيميائي تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات المخبرية اللازمة للانطلاق بالعملية التعليمية والعمل الإنتاجي مستقبلاً وفق المرسوم رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج حسب خصوصية كل معهد، ما يحقق عائداً مادياً جيداً للطالب وللقائمين على العملية الإنتاجية.

 

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