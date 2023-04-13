الروح الرياضية تنتصر في قمة سلة الرجال.. والأهلي يواصل التقدم

حلب- محمود جنيد

مرّت قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري سلة الرجال بين أهلي وحلب ومضيفه الوحدة في صالة الفيحاء هادئة، انتصرت فيها الروح الرياضية على المدرجات التي تبادل فيها جمهور الفريقين الترحيب والتشجيع الرياضي.

الأهلي فاز بالمباراة بفارق سلة واحدة بعد تقلبات في النتيجة، من تفوق أهلاوي في الربع الأول إلى تحول دراماتيكي مثير لصاحب الأرض في الثاني سحب فيه بساط التقدم بفارق عشر نقاط، قبل أن يعالج مدرّب الأهلي غسان سركيس الخلل بدفاع المنطقة الذي كبّل هجوم الوحدة وحدّ من فعاليته بالتسجيل، وعلى الصعيد الفردي كان لحضور يزن الحريري المتزن بين شقي الدفاع والهجوم، وثلاثيات نديم عيسى وسلات المحترف فيكتور الأثر الحاسم لدى الضيف الذي واجه منافسه بتشكيلة محلية خالصة.

رئيس نادي أهلي حلب رصين مرتيني كان دعا قبل المباراة لفتح صفحة جديدة يكون فيها لقاءا الأهلي مع الوحدة ضمن دوري سلة الرجال في المباراة التي أقيمت أمس، ودوري كرة القدم الممتاز يوم غد مقدمة لعودة الروح الرياضية، ونبذ روح التشنج، وذلك في ظلّ المخاوف والتحفظات التى تصحب عادة لقاءات الأهلي والوحدة بسبب التشنج الجماهيرى والتجييش الإعلامي وما يصحب لقاءات القمة من تداعيات تصل أحياناً مرحلة الانفلات والاحتكاكات.

واعتبر رئيس نادي حلب أن ماسبق بمثابة إعلان عن بداية مرحلة جديدة تعيد التاريخ للقاءات الماضي يوم كانت القمة تجري بروح رياضية عالية، مشدداً على ضرورة أن يرتقي محبو اللونين الأحمر والبرتقالي إلى مستوى المناسبة مستذكرين كيف كانت وقفة الأخوة في نادي الوحدة إدارة وجماهير ولاعبين لمساندة أهلنا في حلب المتضررين من الزلزال الذي ضرب المدينة وكانوا من أوائل المبادرين.

وتمنى مرتيني أن تكون هذه اللقاءات مقدمة لكتابة مرحلة جديدة من مراحل التنافس الرياضي الشريف، وبالفعل خرجت قمة الفيحاء بصورة حضارية سادت فيها الروح الرياضية في الملعب وعلى المدرجات رغم حدة المنافسة ومجرياتها المثيرة وتقلباتها.

مدرّب أهلي حلب اللبناني غسان سركيس أوضح أن ملاحظات ما بين الشوطين التي طلب فيها تغيير الأسلوب الدفاعي، أثمرت في الربع الثالث الذي ارتبك فيه الوحدة ووقع تحت الضغط الكبير، ليقلب فريقه النتيجة ويضع المنافس خلفه بعد أن وصل الفارق إلى سبع عشرة نقطة. ولفت مدرّب الأهلي إلى دور اللاعب يزن حريري الذي وصفه بالمتطور في المباراة التي كان أحد مفاتيح الفوز فيها من خلال تركيزه العالي ونجاعته في الدفاع والهجوم.

وأكد مدرّب الأهلي أن التزام جميع اللاعبين وروحهم الجماعية وعطاءهم الكبير في الملعب أوصل الفريق لنتيجة الفوز والحفاظ على السجل نظيفاً من أي هزيمة.

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