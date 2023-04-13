المركزي يوضّح آلية تمويل المشاريع التنموية بالقطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً توضيحياً حول قرار مجلس النقد والتسليف، الذي سمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية، مبيناً أن هذا القرار يأتي في إطار عمل المجلس والمصرف لتوفير شروط وبيئة مناسبة للعمل في القطاع المصرفي، نظراً لأهميته الكبرى في جميع المجالات الاقتصادية.

وأشار المركزي إلى القرار المتعلق في تأمين الحصول على التسهيلات الائتمانية، ولا سيما بالقطع الأجنبي في المرحلة الحالية والمقبلة ضمن الموارد المتاحة للمصارف، وتشجيع الاستثمار وتوفير خدمات مصرفية مناسبة للمستثمرين، وخاصةً لمن لديهم تعاملات بالقطع الأجنبي لتجهيز منشآتهم أو تطويرها سواء في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية، أو توريد المواد والبضائع اللازمة للإنتاج.

مع التشديد على الاستمرار في أعمال الرقابة والإشراف لتطبيق القرار المذكور حسب اختصاصه وفقاً للممارسات المصرفية الفضلى

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