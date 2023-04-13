13-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

تأهيل شرائح النخيل في ريف دير الزور

بشار المحمد

بدأت مديرية الزراعة في دير الزور إعادة تأهيل شرائح النخيل في المركز الزراعي بمنطقية الحسينية في ريف دير الزور الشمالي، وذلك في إطار الاستفادة من المساحات الحقلية في المركز المذكور الذي خرج عن الخدمة مع سيطرة التنظيمات الإرهابية على المنطقة، فيما بيّن مدير الزراعة فؤاد عابدون أن العمل جارٍ على الترقيع الواسع للنخيل والعمل على إدخال فسائل مثمرة من مختلف الأصناف على مساحة 22دونماً بمعدل 175 فسيلة متوزعة على 12 شريحة، وذلك ضمن خطة لزرع فسائل المشمش والخوخ والتوت واللوزيات.

 

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