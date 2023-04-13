تأهيل مراكز هاتفية في درعا

قامت الشركة السورية للاتصالات في درعا بالبدء بإعادة تأهيل عدد من المراكز الهاتفية في المحافظة، لتُضاف إلى /22/ مركزاً هاتفياً تمت إعادتهم وتشغيلهم منذ أواخر العام 2018 حتى تاريخه.

وقد بيّنت الشركة أن الورشة الفنية في درعا قامت بإعادة تأهيل عدد من المراكز الهاتفية في المحافظة، فيما أعلنت الشركة أنّه سيتم تأمين خدمات الاتصالات والإنترنت في مركز خربة الغزالة، حيث سينطلق المركز بسعة حوالي /1500/ بوابة كمرحلة أولى قابلة للزيادة، بالإضافة لمركز اتصالات الشيخ مسكين الذي سيتم تزويده بالتجهيزات اللازمة لانطلاقه بالخدمة بسعة /1500/ بوابة إنترنت وخط هاتفي، بعد خروجه من الخدمة بالعام ٢٠١٤

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