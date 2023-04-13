تمتة 49 ألف عقار في حماة

حماة – البعث أون لاين – منير الأحمد

أنجزت مديرية المصالح العقارية في محافظة حماة عمليات أتمتة 49 ألف عقار توزعت على المناطق الأولى والثانية والرابعة في المحافظة .

وأوضح مدير المصالح العقارية المهندس ريمون نجار أن مشروع الأتمتة يراعي الحركة اليومية للصحيفة العقارية التي تتبدل باستمرار نتيجة عمليات بيع وشراء العقارات وتغيير اسم مالكيها وما يطرأ عليها من إشارات حجز أو مشروعات إفراز أو تعديل ملكية حيث يجري إدخال هذه التعديلات بشكل تلقائي على الحاسوب وعلى السجلات العقارية في آن واحد.

ولم يخف نجار وجود معاناة تتمثل حاجة المديرية لرفدها بعدد من الكوادر العاملة للعمل في مختلف الأقسام وخاصة قسم المعلوماتية نظراً لضخامة عدد السجلات العقارية الورقية الموجودة والأعمال والإجراءات التي تتطلب عملية تهجير البيانات من السجلات العقارية الورقية وتوطينها في قاعدة بيانات على الحاسوب الذي يشكل المخدم الرئيسى لها فضلاً عن نقص التجهيزات ومعدات العمل الأمر الذي ينعكس سلباً على سرعة انجاز الخدمة العقارية في المحافظة.

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