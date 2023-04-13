طقس اليوم.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو ماطر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بارداً، وبين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً مع احتمال لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر، بينما يكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات شديدة، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى تتجاوز سرعتها 75 كم/ساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق منطقة الجزيرة والمرتفعات الساحلية، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…