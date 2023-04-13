محترف أمريكي في سلة الوثبة.. والمبادرة جماهيرية

حمص- نزار جمول

تعتبر رابطة عشاق نادي الوثبة الحمصي في المهجر من أنشط الروابط التي تقدّم لناديها الدعم المادي والمعنوي، ومؤخراً ساعدت إدارة ناديها بالتعاقد مع محترف السلة الأمريكي “تروي جونز” الذي لعب في أرمينيا لنادي يريفان، ويعتبر هذا التعاقد مهماً جداً في وقت يعاني فيه فريق الوثبة من سوء النتائج، حيث يسعى جاهداً للهروب من شبح الهبوط وخاصة بعد قرار إدارة النادي الاستعانة باللاعبين الشباب من أبناء النادي دون وجود تعاقدات مع لاعبين من خارج النادي، ويهدف هذا القرار إلى تكوين فريق متجانس يكون قادراً على المنافسة في المواسم القادمة وإعادة اللعبة لألقها، فهي التي كانت منافسة على المراكز الأولى لسنوات طويلة.

من جهته رئيس النادي الدكتور يوسف سلامة أكد أن هذا التعاقد مع لاعب بحجم تروي سيكسب اللاعبين الشباب الخبرة المطلوبة لتحسين الأداء والنتائج.

الجدير بذكره أن رابطة مشجعي النادي في المهجر أمّنت تكاليف التعاقد مع تروي الذي يبلغ من العمر 26 عاماً وطوله 182 سم ووزنه 77 كغ وعمره يناسب اللاعبين الشباب الذين هم نواة الفريق الوثباوي ويلعب في المركزين 1- 2.