مقاتلة روسية تمنع طائرة ألمانية من انتهاك أجواء روسيا فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز (سو 27) تابعة لها واكبت مسار طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية، وحالت دون انتهاكها أجواء البلاد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها: إن “وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً كان يقترب من الحدود الروسية، ومن أجل تحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك الأجواء أقلعت طائرة من طراز سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية”.

وتابعت الوزارة: “تم تحديد هوية الطائرة الأجنبية وتبين أنها طائرة مراقبة ألمانية من طراز بي 3 سي أوريون، حيث قامت المقاتلة الروسية بمرافقتها حتى غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود البلاد لتعود المقاتلة الروسية إلى مطارها دون أن تسمح لها بانتهاك الحدود”.

وأكدت وزارة الدفاع أن تحليق الطائرة الروسية جرى بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية، ودون أي مناورات خطيرة.