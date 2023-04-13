مهرجان خطابي في درعا احتفاءً بذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية

درعا – دعاء الرفاعي:

أقامت محافظة درعا اليوم مهرجاناً خطابياً بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لجلاء آخر جندي فرنسي مستعمر عن أرض الوطن، وذلك على مدرج مديرية الثقافة في مدينة درعا وبمشاركة شعبية ورسمية حاشدة.

وأكد المشاركون أن يوم الجلاء العظيم الذي خلده التاريخ سيبقى منارة تشع لكل السوريين الذين آمنوا بهذه الأرض وعشقوا ترابها، وها هم الأحفاد وأحفاد الأحفاد يسطرون ملاحم البطولة اقتداءً بصناع الجلاء الذين أبوا إلا أن تكون سورية حرة أبية شامخة.

أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسين الرفاعي قال في كلمة الحزب: إنه في مثل هذا اليوم خرج آخر جندي فرنسي ذليلاً من أرض سورية بفضل بطولات أجدادنا وآبائنا الذين كانوا صفاً واحداً في مقارعة المستعمر، واليوم نخوض معارك البطولة والشرف ضدّ قوى الإرهاب، وماضون في دروب الشهادة ومساندون لجيشنا الباسل وواثقون بحكمة قيادتنا.

من جانبه محافظ درعا، المهندس لؤي خريطة، أشار إلى أن أبناء سورية الذين صنعوا جلاء المستعمر الفرنسي يخوضون اليوم معركة جديدة ضدّ قوى الاستعمار العالمي والرجعية وأدواتهم الإرهابية، ويصنعون بفضل بطولات جيشنا الباسل النصر تلو النصر، حتى تحرير آخر شبر من أرض سورية، مؤكداً أن الشعب السوري على موعد قريب مع دحر الإرهابيين من ربوع الوطن والنصر المؤزر.

تخلل الاحتفالية عروض فنية قدمتها فرقة حوران للفنون الشعبية.

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