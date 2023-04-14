14-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

إصابة ثلاثة فلسطينيين إثر اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

بشار المحمد
الأرض المحتلة – سانا:

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح بينهم طفل، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت، باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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