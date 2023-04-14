الجيش الروسي يدمر مدافع ومستودعات ذخيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس أسفرت خلال الساعات الـ 24 الماضيةعن القضاء على أكثر من 555 جندياً ومرتزقاً أوكرانياً، وتدمير 6 مسيرات في خيرسون وزابوروجيه وإحباط 5 محاولات استطلاع وتخريب في خاركوف.

وحسب تقرير الوزارة اليومي كانت حصيلة الأعمال العسكرية؛ على محور كوبيانسك تم إحباط أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، والقضاء على 60 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفعي هاوتزر، وعلى محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على 80 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاوتزر.

أما على محور دونيتسك، فقد نفذت المقاتلات الروسية 14 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك، وتم القضاء على 340 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاورتز، كما تم على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه القضاء على 40 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفعين هاوتزر ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

كذلك تم على محور خيرسون القضاء على 35 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبة قتالية ومدافع هاوتزر، واعتراض 6 صواريخ من راجمات هيمارس أمريكية الصنع وتدمير ست مسيرات أوكرانية في زابوروجيه وخيرسون.