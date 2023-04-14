14-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة تميل إلى الارتفاع

بشار المحمد

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على منطقة الجزيرة والمرتفعات الساحلية، ويكون الجو مائلاً للبرودة، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وخاصة في المنطقة الوسطى والشمالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

  الجمعة السبت الأحد
دمشق 19 / 7 23 / 10 26 / 10
القنيطرة 16 / 6 20 / 8 22 / 8
درعا 20 / 8 25/ 10 27 / 11
السويداء 16 / 6 21 / 8 23 / 10
حمص 20 / 8 22 / 8 25 / 10
حماة 21 / 10 23 / 12 25 / 12
الحسكة 20 / 8 22 / 9 24 / 10
اللاذقية 20 / 15 23 / 16 24 / 16
طرطوس 20 / 14 23 / 15 25 / 16
حلب 20 / 8 22 / 9 23 / 10
إدلب 19 / 6 22 / 10 24 / 10
دير الزور 22 / 11 23 / 12 24 / 12
الرقة 21 / 10 23 / 10 26 / 11

 

 35 total views

اقرأ أيضاً

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في العيسوية

محمد عباس

لبنان ينفي اقترابه من أزمة قمح أو خبز

بشار المحمد

تحديد سعر كيلو القطن بـ 4000 ليرة

بشار المحمد