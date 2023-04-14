لبنان يرحّب بالبيان السوري السعودي ويؤكّد دعمه حل الأزمة في سورية 

بيروت – سانا :

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالبيان السوري السعودي المشترك الصادر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية، مؤكدة دعم لبنان لكل خطوة تسهم في حل الأزمة في سورية بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “يثمن لبنان عالياً رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم، ونعلن استعدادنا للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان”.

وجددت الوزارة دعم لبنان وتشجيعه المساعي وجميه الجهود العربية الحميدة، للوصول إلى حل للأزمة في سورية يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة على كامل ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان.

وكانت سورية والسعودية أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.

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