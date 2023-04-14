14-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

لبنان يرحّب بالبيان السوري السعودي ويؤكّد دعمه حل الأزمة في سورية 

بشار المحمد
بيروت – سانا:

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالبيان السوري السعودي المشترك الصادر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية، مؤكدة دعم لبنان لكل خطوة تسهم في حل الأزمة في سورية بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “يثمن لبنان عالياً رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم، ونعلن استعدادنا للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان”.

وجددت الوزارة دعم لبنان وتشجيعه المساعي وجميه الجهود العربية الحميدة، للوصول إلى حل للأزمة في سورية يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة على كامل ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان.

وكانت سورية والسعودية أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.

 17 total views

اقرأ أيضاً

بعد الصافرة.. الاعتراض التاريخي

مؤيد البش

هل يغير جونسون بريطانيا للأبد؟

yazan

الأفلام الاحترافية الحائزة على جوائز في النادي السينمائي

hassan