مواهب واعدة في دوري ناشئي اليد.. وتفاؤل بعودة النواعير

أبدى رئيس اتحاد كرة اليد العميد علي صليبي تفاؤله بالمواهب التي ظهرت خلال مباريات دوري الناشئين (التجمعين الجنوبي والشمالي) الذي أقيم الأسبوع الماضي، في ظل المستوى الجيد الذي قدمته الأندية التي شاركت في المسابقة، حيث تأهل من كل تجمع ثلاثة أندية للدور النهائي الذي سيقام في وقت لاحق لتحديد هوية بطل الدوري لهذا الموسم.

وأشار صليبي لـ”البعث” إلى أن اتحاد اللعبة كان قد أقام مؤخراً ذهاب دوري فئة الرجال الذي شارك فيه خمسة أندية، لكن المستوى لم يكن مرضياً في مباريات التجمع الذي أقيم بعد إصرار الأندية على ذلك، فقد كان التوجه لإلغاء الدوري هذا الموسم للرجال والسيدات لإفساح المجال أمام الفئات العمرية الصغيرة لتتطور والاستفادة منها في المستقبل، موضحاً أن رؤية الاتحاد هي الاهتمام بتأهيل القواعد لتصبّ في مصلحة منتخباتنا الوطنية.

وكشف رئيس الاتحاد أن إدارة النواعير الجديدة ضمت خمسة ممن مارسوا لعبة كرة اليد، وهذا يصبّ في خانة إعادة اللعبة بعد الاعتذار عن المشاركة في التجمع الأخير لدوري الرجال، فاللعبة في النادي عريقة والدليل تصدّر فريق الناشئين التجمع الشمالي للدوري عن جدارة واستحقاق.

من جهته مدرّب منتخبنا الوطني ونادي النواعير السابق حسان جزار أكد أن تشكيل إدارة جديدة للنواعير سيجعل الأمور تتجه لعودة اللعبة للنادي الذي يعتبر مدرسة عريقة وعدم مشاركته هذا العام خسارة كبيرة لكرة اليد السورية، مضيفاً أن من أهم أسباب اعتذار الإدارة السابقة عن المشاركة بالدوري، الاستنزاف الكبير الذي أصاب اللعبة في النادي بسبب هجره بعض اللاعبين خارج القطر، إضافة لعدم وجود راعٍ أو داعم للفريق، خاصة وأن اللعبة غير مطبق عليها نظام الاحتراف، كما أن بعض الداعمين لم يقوموا بصرف مستحقات اللاعبين.

وكشف جزار أن لاعبي النواعير المميزين سيكون مصيرهم مجهولاً، ومن الممكن مبدئياً أن يجدوا لهم أماكن على سبيل الإعارة في باقي الأندية كي لا تخسرهم اللعبة نهائياً.

عماد درويش

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