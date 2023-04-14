نصر الله في يوم القدس: محور المقاومة شهد هذا العام فشل مخططات الإرهاب

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من المعركة من أجل تحرير فلسطين، مشيراً إلى أن العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدّد الأقطاب.

ولفت نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي إلى تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة المحاصر والتفاف الفلسطينيين حولها، مؤكداً أن المقاومة في الضفة وفلسطين هي درع القدس، وأهلها ورجالها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات.

وأوضح نصر الله أن محور المقاومة شهد هذا العام فشل مخططات الإرهاب والعدوان، وخروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً ومتماسكاً، وبداية انفتاح دول المنطقة على خيارات التهدئة والحوار، لافتاً إلى أن حل المشاكل البينة سيساعد في سد أبواب الفتن والخلافات الداخلية التي كان يراهن عليها العدو.

وبيّن نصر الله أن العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب أي انتهاء هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية.