أجواء ربيعية غائمة جزئياً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو ربيعياً لطيفاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة المعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، وسديمياً في البادية والمناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: