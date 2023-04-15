أكثر من 2 مليار ليرة أضرار الشبكة الكهربائية في حماه إثر الزلزال

البعث أون لاين – ذكاء أسعد:

أكد المهندس حبيب خليل، مدير كهرباء حماة، حدوث أضرار كبيرة في جميع مكونات المنظومة الكهربائية نتيجة الزلزال؛ من محولات و مراكز تحويل وشبكات وكابلات وأمراس وأعمدة وأبراج كهربائية، وغيرها.

وأشار خليل إلى أن القيمة المالية لتلك الأضرار تجاوزت مليارين وثلاثمائة مليون ليرة، مضيفاً: لقد حدثت أيضاً تصدّعات وأضرار كبيرة في الأبنية العائدة للشركة، حيث كُلفت الوحدات الإدارية بالكشف عليها وتقدير مدى صلاحيتها وقيمة الأضرار فيها.

وتابع: أما بالنسبة إلى عاصفة الرياح الأخيرة فقد كانت أضرارها كبيرة وخاصة على الأبراج والأعمدة الكهربائية، مبيناً أنه تم إحداث مقسم مركزي للطوارئ، و مقسم مركزي لاستقبال الشكاوى ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان استمرار الخدمة.

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