15-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

أكثر من 2 مليار ليرة أضرار الشبكة الكهربائية في حماه إثر الزلزال

بشار المحمد
البعث أون لاين – ذكاء أسعد:

أكد المهندس حبيب خليل، مدير كهرباء حماة، حدوث أضرار كبيرة في جميع مكونات المنظومة الكهربائية نتيجة الزلزال؛ من محولات و مراكز تحويل وشبكات وكابلات وأمراس وأعمدة وأبراج كهربائية، وغيرها.

وأشار خليل إلى أن القيمة المالية لتلك الأضرار تجاوزت مليارين وثلاثمائة مليون ليرة، مضيفاً: لقد حدثت أيضاً تصدّعات وأضرار كبيرة في الأبنية العائدة للشركة، حيث كُلفت الوحدات الإدارية بالكشف عليها وتقدير مدى صلاحيتها وقيمة الأضرار فيها.
وتابع: أما بالنسبة إلى عاصفة الرياح الأخيرة فقد كانت أضرارها كبيرة وخاصة على الأبراج والأعمدة الكهربائية، مبيناً أنه تم إحداث مقسم مركزي للطوارئ، و مقسم مركزي لاستقبال الشكاوى ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان استمرار الخدمة.

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