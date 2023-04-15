الجيش الروسي يقضي على 460 جندياً أوكرانياً على جميع المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 3 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وقضت على أكثر من 460 جندياً أوكرانياً في جميع المحاور، كما اعترضت 5 صواريخ من نظام (هيمارس).

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أنه تم في محور كوبيانسك تصفية نحو 40 جندياً أوكرانياً، وفي محور كراسني ليمانسك فقد “دمرت قواتنا أكثر من 60 جندياً أوكرانياً إضافة لمدافع هاوتزر (دي 20 ودي 30)” ، وفي محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية العمليات القتالية لطرد القوات الأوكرانية من الأحياء المركزية لمدينة أرتيموفوسك، واستولت على مناطق بالضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، بالمقابل دمرت وحدات القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوموفسك عمداً البنية التحتية والمباني السكنية لإبطاء تقدم القوات الروسية ومجموعة (فاغنر)، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية، ونفذت قوات المدفعية 57 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك، كما تمت تصفية أكثر من 315 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر (دي 20 وماستا- بي) إضافة لمركبة قتالية من طراز غراد (ملرس).

أما في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات الأوكرانية نحو 30 جندياً وتم تدمير مدافع هاوتزر (ماستا- بي ودي 30)، وفي محور خيرسون تمت تصفية نحو 15 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (غوفزديكا).

وتابعت الدفاع الروسية: اعترضت دفاعاتنا الجوية 5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (هيمارس)، ودمرت قواتنا 3 مسيرات أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.