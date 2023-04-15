الرئيس البرازيلي: على واشنطن والاتحاد الأوروبي التحدّث عن السلام بشأن أوكرانيا

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الولايات المتحدة إلى التوقف عن “تشجيع الصراع” في أوكرانيا والبدء في التحدث عن السلام، في إشارة إلى استمرارها بتوريد الأسلحة للنظام الأوكراني.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات للصحفيين في بكين بختام زيارته للصين، نقلتها وكالة سبوتنيك إنه “يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تشجيع الصراع والبدء في التحدث عن السلام، كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في التحدث عن السلام”.

وتسعى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة من خلال الضخ المادي والعسكري والسياسي للنظام الأوكراني، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإطالة أمد الأزمة فيها.