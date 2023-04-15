المركزي: تلبية متطلبات المصدرين واستمرار تغذية الصرّافات خلال العطلة

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعميماً إلى المصارف وشركات الصرافة، يوضح آلية العمل خلال العطلة.

وتضمن التعميم توجيه المصارف إلى افتتاح فرع في كل محافظة على الأقل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 18 و19 من نيسان الجاري، بهدف تلبية متطلبات المصدرين لتنظيم تعهدات التصدير وتنفيذ عمليات السحب المرتبطة بها، وقبول الإيداعات من الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، كما وجه المصارف إلى الاستمرار بتغذية الصرافات الآلية خلال العطلة، لتمكين المواطنين من سحب مستحقاتهم عبرها.

ولفت المصرف المركزي إلى أن فروعه ستكون متواجدة من خلال الأقسام المعنية خلال اليومين المذكورين، لتنفيذ العمليات المرتبطة بتلبية الاحتياجات المشار إليها أعلاه.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق اليوم وبمناسبة الأعياد الوطنية والدينية بلاغاً بتعطيل الجهات العامة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 16-4-2023 حتى يوم الخميس الموافق لـ 20-4-2023، مع التذكير بعطلة عيد الفطر السعيد التي تبدأ في الأول من شهر شوال 1444 هجري، وحتى الثالث منه.