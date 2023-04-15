المقداد يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية

بدأ الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية الجزائر يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سورية في الجزائر الدكتور نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.

ويرافق الوزير المقداد السفير الدكتور رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والدكتور احسان الرمان من مكتب الوزير.