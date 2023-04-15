15-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

المقداد يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية

بشار المحمد
الجزائر – سانا:

بدأ الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية الجزائر يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سورية في الجزائر الدكتور نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.

ويرافق الوزير المقداد السفير الدكتور رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والدكتور احسان الرمان من مكتب الوزير.

 22 total views

اقرأ أيضاً

هل يغير”أزرق أصفر” نظرة الدراما للرياضة؟

مؤيد البش

مجلس الوزراء يقر أسس تمديد خدمة العاملين في الدولة.. ويوافق على انضمام سورية لمبادرة كوفاكس لتأمين لقاح كورونا

سنان حسن

جبلة أمام فرصة النجاة في مواجهة الجزيرة

مؤيد البش