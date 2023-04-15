اليابان: دوي انفجار قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء لخطاب في واكاياما

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، بينما كان على وشك إلقاء خطاب في ميناء سايكازاكي غرب البلاد، مشيرةً إلى أن كيشيدا لم يصب بأذى.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه) بأن جسماً يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من كيشيدا بينما كان يستعد لإلقاء كلمته صباح اليوم في الهواء الطلق بميناء سايكازاكي في مدينة واكاياما، وتلاه صوت انفجارٍ عنيفٍ، مضيفةً أنه تم احتجاز رجل عقب الحادث.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة الأنباء كيودو أن جسماً يشبه الشرارة ومصاحب له دخان تم إلقاؤه باتجاه رئيس الوزراء، حيث قام بإلغاء كلمته ويتواجد حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.

ولفتت هيئة الإذاعة إلى أنه وحسب البيانات الأولية لم يصب أحد نتيجة الحادث.

يشار إلى أن اليابان أعلنت عن إجراءات لتعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلقت عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في شهر تموز 2022.