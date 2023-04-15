حشد الإغاثة الشعبي بالتعاون مع محافظة حلب ينجز 100 شقة لمتضرري الزلزال

أنجزت الورشات الفنية التابعة لمبادرة حشد الإغاثة الشعبي العراقي، بالتعاون مع محافظة حلب 100 شقة سكنية مسبقة الصنع في منطقة جبرين شرق حلب.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح له أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة متوسطة الأمد، للاستجابة لتداعيات الزلزال لإيواء المتضررين، لافتاً إلى أن مشروع المبادرة يمتد على مساحة 13 هكتاراً من أصل المساحة الكلية للمشروع البالغة 50 هكتاراً، حيث تمت المباشرة من قبل المحافظة بتجهيز البنى التحتية التي تشمل الكهرباء والماء، والتحضير لأعمال التزفيت للطرقات.

وأشار فياض إلى أن خطة الحكومة طويلة الأمد للمتضررين من الزلزال تتجسد بتأمين سكن لائق للمواطنين في منطقتي المعصرانية والحيدرية شرق حلب، وبقدرة استيعابية تقدر بـ 440 شقة سكنية.

بدوره أوضح منسق مبادرة حشد الإغاثة الشعبي العراقي غالب الحسيني أن المشروع يضم 500 شقة سكنية، وتم تجهيز 100 شقة للتسليم، وتبلغ مساحة كل شقة 36 متراً مربعاً، ومؤلفة من غرفتين وصالون وملحقاتها، ويدخل الحديد كمادة أساسية في تصنيعها مع مواد العزل الصوتي والحراري، وسيتم تجهيز هذه الشقق بالفرش المنزلي اللازم لحياة الأسرة، وتبلغ قدرتها الاستيعابية من 6 إلى 8 أفراد.

ولفت الحسيني إلى مواصلة الجهود لإنجاز شقق المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات الحشد الشعبي العراقي، للتخفيف من أضرار الزلزال عن أبناء الشعب السوري وتوفير السكن المناسب، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة شهرين، وتتضمن تسليم 300 شقة سكنية.