منحة مالية لجرحى القوات الرديفة

قرر صندوق الشهداء والجرحى صرف منحة مالية قيمتها 150 ألف ليرة سورية لمرة واحدة، تشمل جميع جرحى القوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق المنضمين إلى مشروع جريح الوطن.

وأشار مشروع جريح الوطن في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن صرف المنحة جاء بناء على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 في الـ 11 من نيسان الجاري، والقاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة، بما في ذلك جرحى العمليات الحربية في الجيش والقوات المسلحة قيمتها 150 ألف ليرة سورية.