وزير العدل الأندونيسي يبحث مع السفير السوري تعزيز التعاون القضائي

بحث وزير العدل وحقوق الإنسان الأندونيسي ياسونا لاولي مع سفير سورية في جاكرتا عبد المنعم عنان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وجرت خلال اللقاء مناقشة آليات تعزيز الثقة القانونية باعتبارها الضمانة الأقوى لحماية الاستثمار والمبادلات التجارية بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، إضافة ًإلى ملف مكافحة الإرهاب واسترداد رعايا الدول من الأطفال والنساء، ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك بين سورية وأندونيسيا.

وحضر اللقاء من الجانب الأندونيسي مدير عام الهجرة والجوازات ومدير التحكم والإنفاذ في الهجرة والجوازات ومدير عام الشؤون القانونية.