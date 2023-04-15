وسائل إعلام يمنية وسعودية: استمرار عملية تبادل الأسرى

أعلنت وسائل إعلام يمنية اليوم استمرار عملية تبادل الأسرى بين الجانبين اليمني والسعودي حيث وصلت ثلاث طائرات قادمة من السعودية والمخا تقل على متنها 213 من الأسرى اليمنيين إلى مطار صنعاء بينما وصلت طائرة تقل عدداً من الأسرى السعوديين واليمنيين والسودانيين إلى الرياض.

وكان وصل إلى مطار صنعاء أمس 250 أسيراً يمنياً ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسرى ستستكمل اليوم وغداً وفق ما ذكر عدد من وسائل الإعلام اليمنية والسعودية.

من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر رسمية قولها إن 16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين وعدداً من الأسرى اليمنيين وصلوا إلى الرياض اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة.