15-أبريل-2023

جريدة البعث

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المركز الوطني للزلازل: تسجيل 15 هزة أرضية خفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بشار المحمد
دمشق – سانا:

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه على الفيسبوك أن من الهزات المسجلة.. شمال غرب دمشق بـ 38 كم على الحدود السورية اللبنانية بقدر 1.6 درجة، وشمال غرب حماة بـ 27 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب إدلب بـ 29 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب حلب بـ 63 كم بقدر 2.5 درجة، وجنوب غرب اللاذقية بـ 29 كم في البحر بقدر 2.6 درجة، و 6 هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.7 و 3.3 درجات، وهزتين في البر التركي، وواحدة في البحر المتوسط، وأخرى في البحر الأحمر بقدر 4.3 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.

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