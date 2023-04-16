أرباحها تصل لـ100%.. لُغز ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال أضعاف أسعار نظيرتها للكبار

دمشق – البعث

سرعان ما تُجحِظ أسعار ألبسة الأطفال المزيّنة لواجهات المحال عيون قارئيها، وإثارة التساؤلات لديهم حول نوعية الخيوط والمواد الداخلة بتصنيعها..؟ فهل يا ترى هي من نوع حرير نادر؟.. أم أنها تعطي مرتديها راحةً وهناءً منقطع النظير؟.. أو أنها سُعرت بهذا الشكل بقصد تحديد وتنظيم النسل بحيث يُجبر رب الأسرة الاكتفاء بولد أو اثنين – بأحسن الأحوال – كون أن إكسائهما أقل وطأة من إكساء ثلاث أو أربع أطفال إن لم يكن أكثر؟

أحد كبار تجار دمشق لامني أثناء استقصائي عن سر ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال بقوله: (كفاكم جلداً بالتجار والصناعيين اللذين يعملون ليلا نهارا دعما للاقتصاد الوطني… فهؤلاء يستحقون بطاقة شكر يومية لما يقومون به من جهود مضنية في ظل المنافسة القوية التي تواجه الصناعة السورية).

بالتأكيد نحن نقدر ما يقوم به قطاع الأعمال الخاص من دعم للاقتصاد الوطني ولا نقصد من تناولنا لهذا الموضوع التجني على رجال أعمالنا من التجار والصناعيين والنيل من جهودهم وإنما القصد هو الوقوف على هواجس مواطنينا تجاه الأسعار التي أصبحت الشغل الشاغل لهم، وكان لألبسة الأطفال منها نصيبا وفيرا لدرجة أنها تربعت على عرش الغلاء في أسواقنا مقارنة بنظيرتها الرجالي والنسائي، ولم يعد مفاجئا أن يجد أي متسوق منا أن سعر معطف لطفل عمره سنتين يبلغ 300 ألف ليرة سورية أو يزيد علما أن أبعاده لا تتعدى الـ50 سم طولا وعرضا في حين أن نظيره الرجالي الطويل ربما لا يلامس سعره سقف الـ 200 ألف!

خلال جولة لـ”البعث” على بعض أسواق دمشق التقينا عدد من تجار ألبسة الأطفال لمعرفة سر ارتفاعها المريب كان ثمة إجماع على أن السبب يكمن بارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى المتعلقة بخصوصية هذه الصناعة!

اعتبر صاحب محل مخصص لبيع ألبسة الأطفال في شارع الحمرا أن سبب ارتفاع أسعار هذا النوع من الألبسة في سورية يعود لعدم قدرة المنتجات الأخرى على منافستها سواء من ناحية الموديل والقالب أومن ناحية الإكسسوارات والتصاميم والألوان، مشيرا إلى أن الأصناف المستوردة هي مقلدة للسورية حيث تصنع في الصين وتصدر إلى الدول المجاورة إلا أنها لا ترقى لمستوى الصناعة السورية، وبالتالي فإن المنتج السوري يبقى المسيطر ومن الطبيعي أن تكون أسعاره ضاربة.

تاجر آخر لديه محل في الصالحية برر ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال كون تصنيعها يحتاج إلى دقة عالية ويدخل في قصتها أكثر من قطعة ولون وهي في النهاية لا تخلو من لمسات فنية وذوق رفيع.

بينما اعتبر آخر لديه محل في سوق الطلياني أن التصاميم السورية هي عالية المستوى والمُصنع دائما يعطي هذا الجانب أولوية كبرى إذ يتعاقد مع عدد من المصممين ليبتكروا على مدار العام تصاميم جديدة تلائم كافة الأذواق المحلية والعالمية، وهذا الأمر يكبده تكاليف عالية يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.

أحد العاملين لدى أحد التجار أكد لـ”البعث” أن أرباح هذه السلع عالية جدا وقد تصل أحيانا إلى نسبة تقارب الـ100% على اعتبار أنها محررة، مشيرا أنه لا يستطيع أن يشتري لأولاده أحدث موديلات الموضة رغم أنه يعمل في نفس القطاع ومن الطبيعي أن يكون له منه نصيبا ولو قليلا!

لم يخرج الصناعي هشام قباني في حديثه عن سياق ما ورد آنفا، مشيراً إلى نقطة جوهرية فحواها أن الصناعيين والتجار يرفعون سعر ألبسة الأطفال لدرجة كبيرة بداية كل موسم كونها ستنخفض لاحقا بعد انتهاء موضتها وتخضع لتنزيلات تصل أحيانا إلى 60% لا تغطي سعر التكلفة ، لذلك لابد من رفع أسعارها في البداية لتحصيل الأرباح، مؤكدا أن نسبة 10% من المنتجات غير المعدة للتصدير تباع بسعر نظامي دون تخفيضات و90% تخضع للتخفيض، علما أن هامش الربح المحدد للمُنْتج هو 20% وغالبا لا يحصل منه سوى 5% على أمل أن يصرف كامل إنتاجه، مشيرا أن نسبة 80% من ألبسة الأطفال المصنعة في سورية معدة بالدرجة الأولى للتصدير وليس للسوق المحلي، وأي تلاعب بالنوعية والجودة سيؤدي إلى تدهور هذه الصناعة على مستوى العالم.

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