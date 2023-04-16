“أزمة قلبية” يعيد إغراء للسينما

دمشق – البعث

يتابع المخرج عمرو علي تصوير فيلمه الروائي القصير “أزمة قلبية” قصة وسيناريو وحوار هوزان عبدو وعمرو علي وهو ثاني تعاون لعلي مع المؤسسة العامة للسينما بعد فيلم “إنعاش” ويشهد الفيلم عودة الفنانة إغراء للحياة السينمائية بعد انقطاع دام سنوات طويلة، وبيّن المخرج عمرو علي أن أحداث الفيلم تدور حول مسنّة تنتظر بعض أفراد عائلتها صباح العيد، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر مختلف يكشف عن صورة من صور تردّي العلاقات الاجتماعية في عصرنا، مشيراً عمرو علي إلى أن ما يميّز هذه التجربة في نظره في المقام الأول العودة للأفلام الروائية القصيرة بما تفرضه من شروط تتعلّق بالتكثيف على صعيد السيناريو وأسلوب الإخراج، إلى جانب مشاركة الفنانة إغراء النجمة السينمائية وعودتها للسينما بعد انقطاع طويل مما أضفى على التجربة برأيه طزاجة واختلافاً على صعيد الأداء، خاصّة وأن إغراء تقدّم في الفيلم دوراً يختلف كلّياً عن أدوارها السينمائية السابقة.

الفيلم من بطولة: إغراء –أمير برازي–أحمد عيد– سوار داوود-

صفاء سليمان و أحمد رافع.

يُذكَر أن عمرو علي تخرج في المعهد العالي للسينما في القاهرة عام 2016 وسبق له أن أنجز أفلاماً روائية وتسجيلية قصيرة ومتوسطة الطول، منها: “اليقظة، عيد ميلاد، الخدعة، الزيارة” وكان فيلم تخرجه “الغيبوبة” قد نال أربع جوائز عالمية، منها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو للسينما العربية وروتردام للفيلم العربي.

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