أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت تثير الجدل

أثارت أسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب المرتقب في الكويت الذي سيقام في الثامن عشر من أيار القادم انتقادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها باهظة جدا. إذ وصل سعر تذكرة الفئة الأولى (VIP) إلى 150 دينارا كويتيا، ما يعادل نحو 500 دولار.

أما التذكرة للفئة الثانية (VIP)، فقد بلغت قيمتها 130 دينارا كويتيا، والتي تعادل 420 دولارا، كما تم طرح تذاكر من فئات؛ VIP B وVIP C و”رويال” والتذكرة الفضية وفئة “البلاتينيوم”، بأسعار تتراوح من 80 ديناراً (250 دولارا) و120 دينارا كويتيا (400 دولار).

وعلّق أحد مستخدمي تويتر على ارتفاع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب ساخرا بالإشارة إلى أن أسعار تذاكر حفلات “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون كانت أقل من ذلك، قائلاً “مايكل جاكسون كان أرخص”

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