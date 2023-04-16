16-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت تثير الجدل

محمد عباس

أثارت أسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب المرتقب في الكويت الذي سيقام في الثامن عشر من أيار القادم انتقادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها باهظة جدا. إذ وصل سعر تذكرة الفئة الأولى (VIP) إلى 150 دينارا كويتيا، ما يعادل نحو 500 دولار.

أما التذكرة للفئة الثانية (VIP)، فقد بلغت قيمتها 130 دينارا كويتيا، والتي تعادل 420 دولارا، كما تم طرح تذاكر من فئات؛ VIP B وVIP C و”رويال” والتذكرة الفضية وفئة “البلاتينيوم”، بأسعار تتراوح من 80 ديناراً (250 دولارا) و120 دينارا كويتيا (400 دولار).
وعلّق أحد مستخدمي تويتر على ارتفاع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب ساخرا بالإشارة إلى أن أسعار تذاكر حفلات “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون كانت أقل من ذلك، قائلاً “مايكل جاكسون كان أرخص”

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