أمطار حمص مبشرة وأضرار الصقيع خفيفة

حمص – صديق محمد

أوضح مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الثالثة الماضية جيدة وتعتبر رية كاملة لكافة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والشعير بالإضافة للأشجار المثمرة، معتبراً أن الأمطار الأخيرة في شرقي حمص وتدمر والقريتين ساهمت بتحسين المراعي بشكل كبير وزيادة مخازين بعض السدود بشكل عام، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية متفاوتة الغزارة حيث سجل أعلاها في مرمريتا 45 مم والناصرة وشين 37 مم وقلعة الحصن 35 مم والعريضة 18 مم وتلكلخ 10 مم.

ولفت مدير الزراعة إلى سقوط البرد في منطقة عيون الوادي بريف حمص الغربي وكانت الأضرار خفيفة وخاصة على الأشجار المثمرة كونها في طور الإزهار والتلقيح.

وحول أضرار الصقيع الذي أصاب بعض قرى المحافظة مؤخراً بين حمدان أن الأضرار كانت في منطقة الشعيرات بريف حمص الشرقي بسبع قرى في منطقة الوديان، إذ بدأت اللجان الفنية المختصة بالكشف على كافة الطلبات المقدمة ليتم تقدير الأضرار وفق نظام عمل صندوق التخفيف من الأضرار وتحديد قيمة الأضرار ليتم تعويض الفلاحين لاحقاً، مضيفاً أن أضرار الرياح خلال العاصفة الأخيرة اقتصرت على بعض الأضرار في شرائح النايلون للبيوت المحمية في منطقة تلكلخ ولم تتأثر العملية الإنتاجة بها.

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