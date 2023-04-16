أهلي حلب يتجه نحو استعادة هابو.. والسركيس يعتبر وجوده إضافة

حلب – محمود جنيد

بعد سلسلة طويلة من اللغط والجدل والدوران في حلقة مفرغة، طرأت في الساعات الماضية مستجدات على قضية اللاعب الدولي بكرة السلة عبد الوهاب الحموي “هابو” العالقة مع نادي أهلي حلب، لتنعطف الأمور من منحى التعنت بين الطرفين إلى التوافق.

وفي هذا الخصوص أكد عضو مجلس إدارة نادي أهلي حلب مسؤول كرة السلة فراس مصري لـ”البعث” بأن البحث عن حلقات التواصل المفقودة مع نادي الجيش جار بالتعاون مع مدرب الفريق الذي طلب منه التدخل والحديث مع “هابو” والتوصل لتسوية عودته إلى الأهلي في حال لم يعد لدى نادي الجيش الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب.

وأوضح مصري بأن لاشيء رسمي أو محسوم بخصوص عودة الحموي للأهلي إنما يمكن القول بأن هناك تطورات إيجابية ونوايا جدية لحل الإشكال وتقريب وجهات النظر، مضيفاً بأنه على الصعيد الشخصي مستعد لتجاوز إساءة “هابو” في حال وجد بصيص أمل للحل، كونه أي هابو والكلام مازال لعضو إدارة الأهلي جزء من النادي وأحد العناصر المهمة التي حققت لقب بطولة الدوري الموسم الفائت، والجمهور يحبه كلاعب.

وبالنسبة لأمور الفريق بين مصري بأن اللاعبين ملتزمون بالتدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية رغم الظروف المادية الصعبة والتأخر بصرف مستحقاتهم، لأنهم يعلمون بأن هناك جهود كبيرة قائمة لحل المشكلة المادية وإنهائها هذا الأسبوع قبل العيد.

وشكر عضو إدارة أهلي حلب جميع اللاعبين على تفانيهم و تمكنهم من تحقيق ثمانية انتصارات دون خسارة في الدوري بسلسلة نجاح ستستمر بجهود اللاعبين والكادر.

وكشف مصري بأن اللاعب بلال اطلي الذي تم الاتفاق معه لتعزيز صفوف الفريق سيصل حلب في الثامن والعشرين من نيسان الجاري، بينما لايوجد أي شيء جديد بخصوص عودة اللاعب وائل جليلاتي الذي يوجد تواصل مستمر معه بهذا الخصوص.

أما المدرب اللبناني لفريق الأهلي غسان سركيس فقد نفى لـ”البعث” علمه بالمستجدات الطارئة بخصوص عودة الحموي للفريق، مع تأكيده بأن وجوده سيشكل إضافة مهمة وكبيرة جداً.

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