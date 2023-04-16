استشهاد ٣١ مواطناً في هجومين إرهابيين بريفي حماة ودير الزور
حماة – دير الزور – سانا:
استشهد 26 مواطناً في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً منهم.
وفي دير الزور، استشهد 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام برصاص إرهابيين بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام في الأراضي الواقعة بين بلدتي سعلو والزباري بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم.
ولفتت المصادر إلى أن “الإرهابيين عمدوا أيضاً إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأساً منها”.
52 total views