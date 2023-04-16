16-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

استشهاد ٣١ مواطناً في هجومين إرهابيين بريفي حماة ودير الزور

بشار المحمد
حماة – دير الزور – سانا:

استشهد 26 مواطناً في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً منهم.

وفي دير الزور، استشهد 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام برصاص إرهابيين بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام في الأراضي الواقعة بين بلدتي سعلو والزباري بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم.

ولفتت المصادر إلى أن “الإرهابيين عمدوا أيضاً إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأساً منها”.

 

 52 total views

اقرأ أيضاً

طالبان تستولي على غزني وتقترب من كابل.. وواشنطن تتنصل من الدعم الجوي للجيش الأفغاني

سنان حسن

الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

محمد عباس

رئيس مكتب التنظيم الفرعي في جامعة دمشق: عدد المرشحين 764 رفيقاً ورفيقة

hassan