استشهاد ٣١ مواطناً في هجومين إرهابيين بريفي حماة ودير الزور

استشهد 26 مواطناً في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً منهم.

وفي دير الزور، استشهد 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام برصاص إرهابيين بريف دير الزور الشرقي.