16-أبريل-2023

جريدة البعث

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استشهاد 26 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة في هجوم نفذه إرهابيو (داعش) بريف حماة

محمد عباس

استشهد 26 مواطناً في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً منهم.

واستشهد 53 مواطناً في الـ 17 من شباط الماضي كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

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