الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة قواعد

تواصلت الاشتباكات العنيفة لليوم الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع إعلان قيادة الجيش عن السيطرة والإستيلاء على قواعد ومقرات قوات الدعم في عدد من المدن السودانية.

وفي منشور للقيادة العامة للقوات المسلحة نشر على فيس بوك، أعلن الجيش السوداني عن السيطرة على قواعد قوات الدعم في مدن”بورتسودان” و”كسلا” و”القضارف” و”الدمازين” و”كوستي” و”كادوقلي” ومعسكر”كرري” شمال “أم درمان”، بعد أن غادرته قوات الدعم تاركة وراءها العتاد والمركبات.

إلى ذلك، نفت قيادة الجيش “صحة الأنباء التي تتحدث عن استيلاء قوات الدعم السريع أو حتى اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة”، مضيفة: إن برج القوات البرية تعرض لحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية، وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى.

وكانت الاشتباكات بدأت منذ صباح أمس في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى فى البلاد بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.